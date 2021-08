Biden knüpft finanzielle Hilfen für Afghanistan an Bedingungen

Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA haben humanitäre Hilfe für Afghanistan an Bedingungen geknüpft. Präsident Biden sagte in einer Fernsehansprache, künftige US-Hilfen würden davon abhängen, wie gut die Taliban die Afghanen behandeln, insbesondere Frauen und Mädchen. Biden will sich in dieser Frage eng mit den Verbündeten abstimmen, um die Taliban dahingehend unter Druck zu setzen. Die Islamisten brauchen nach seiner Auffassung die Anerkennung durch die internationale Gemeinschaft, um das Land finanziell über Wasser zu halten. Den Amerikanern, die sich noch in Afghanistan befinden, versprach der Präsident wörtlich: "Wir werden Sie nach Hause bringen." Auf Nachfragen fügte er hinzu, das gelte auch für Afghanen, die den US-Einsatz am Hindukusch unterstützt haben. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass die Amerikaner ihre Luftwaffenbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein als Drehscheibe für Evakuierungen aus Afghanistan nutzen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2021 00:00 Uhr