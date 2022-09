Biden ist zu Trauerfeierlichkeiten nach London gereist

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: US-Präsident Biden ist am Abend in der britischen Hauptstadt eingetroffen, wo er an den Trauerfeierlichkeiten für die verstorbene Königin Elisabeth II. teilnehmen wird. Wie mitgereiste Journalisten berichteten, werden Biden und seine Ehefrau Jill tagsüber die Westminster Hall besuchen, wo der Sarg der Queen aufgebahrt ist. Außerdem werden sie an einem Empfang des neuen Königs Charles III. im Buckingham-Palast teilnehmen. Zum Staatsbegräbnis am Montag sind mehr als 2.000 Gäste geladen, darunter zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie über hundert Königinnen und Könige.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 02:00 Uhr