Biden ist offiziell Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten

Milwaukee: Die US-Demokraten haben Joe Biden offiziell zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl gekürt. Am zweiten Tag des virtuellen Nominierungsparteitags gaben Delegierte der Bundesstaaten per Videoeinspielungen ihre Stimmen ab. Biden setzte sich dabei klar gegen den linken Politiker Bernie Sanders durch. Sanders hatte sich in den vergangenen Tagen schon hinter Biden gestellt und bei den Wählern für seinen ehemaligen Konkurrenten geworben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.08.2020 05:00 Uhr