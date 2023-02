Biden in Kiew eingetroffen - China bestreitet Pläne für Waffenlieferungen

Nachrichtenarchiv - 20.02.2023 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: US-Präsident Biden ist überraschend in die Ukraine gereist. Es ist sein erster Besuch in dem Land seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast genau einem Jahr. Aus Sicherheitsgründen war die Reise nicht angekündigt worden. Einzelheiten seines Aufenthalts sind noch nicht bekannt. - In den USA wird gerade über mögliche Waffenlieferungen Chinas an Russland diskutiert. Außenminister Blinken hatte in einem Fernsehinterview die Sorge davor geäußert. Peking widersprach Blinken. Außenamtssprecher Wang warf den USA vor, Falschinformationen zu verbreiten. Er sagte, es seien die Vereinigten Staaten und nicht China, die ständig Waffen auf das Schlachtfeld schickten. - Seit dem Vormittag befassen sich die EU-Außenminister mit dem zehnten Sanktionspaket gegen Russland. Es richtet sich unter anderem gegen Firmen, die Elektronik und Spezialfahrzeuge liefern. Außerdem sind Strafmaßnahmen gegen iranische Unternehmen geplant, weil sie Russland Drohnen zur Verfügung stellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2023 11:15 Uhr