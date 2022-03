Biden in Brüssel gelandet - morgen Gipfelmarathon

Deutschland will angeblich 2000 weitere Panzerfäuste an Ukraine liefern

Berlin: Die Bundesregierung will weitere Waffen aus den Beständen der Armee an die Ukraine liefern. Nach Informationen von Nachrichtenagenturen will das Verteidigungsministerium 2000 zusätzliche Panzerfäuste zur Verfügung stellen und hat den Bundessicherheitsrat bereits um eine entsprechende Genehmigung gebeten. Außenministerin Baerbock hatte zuvor im Bundestag angekündigt, es seien bereits weitere Lieferungen von Flugabwehrraketen des Typs Strela aus einstigen DDR-Beständen auf dem Weg in die Ukraine. Baerbock wies in ihrer Rede darauf hin, dass Deutschland inzwischen einer der größten Waffenlieferanten für die Ukraine sei. Wörtlich fügte die Grünen-Politikerin hinzu: "Das ist nichts, was uns stolz macht - es ist das, was wir jetzt tun müssen, um der Ukraine zu helfen."

