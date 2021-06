Biden hat seine erste Europareise als Präsident begonnen

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Zwei Tage vor dem Beginn des G7-Gipfels in Cornwall ist US-Präsident Biden am Abend in Großbritannien eingetroffen. Zum Auftakt sprach er vor US-Soldaten auf dem Stützpunkt Mildenhall und rief dazu auf, die Demokratie zu verteidigen. Die USA sähen sich dazu verpflichtet «mit Stärke zu führen», betonte er. Am Rande des G7-Gipfels, der von Freitag bis Sonntag dauert, will Biden auch mit Kanzlerin Merkel zusammenkommen, anschließend reist er zum Nato-Gipfel nach Brüssel. Kommende Woche will Biden in Genf zudem mit dem russischen Präsidenten Putin zusammentreffen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.06.2021 02:00 Uhr