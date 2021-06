Biden hat seine erste Europareise als Präsident begonnen

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: US-Präsident Biden ist zu seinem ersten Europa-Besuch seit dem Amtsantritt eingetroffen. Seine Maschine landete am Abend auf dem Militärflugplatz Mildenhall, rund 100 Kilometer nordöstlich von London. Großbritannien ist die erste Station, weil dort in zwei Tagen der Gipfel der sieben wichtigsten Industriestaaten stattfindet. Morgen steht ein Gespräch mit dem britischen Premier Johnson auf dem Programm, kommende Woche will Biden in Genf zudem mit dem russischen Präsidenten Putin zusammentreffen. Medienberichten zufolge wird Biden auf dem G7-Gipfel verkünden, dass die USA 500 Millionen Corona-Impfdosen für das internationale Covax-Programm kaufen. Sie sollen bis Mitte nächsten Jahres an etwa 100 der ärmsten Länder weltweit verteilt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 22:00 Uhr