Biden hält am bisherigen Zeitplan für Afghanistan-Abzug fest

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Das Zeitfenster für die vom Militär gesicherten Evakuierungen aus Afghanistan schließt sich bald. US-Präsident Biden will vorerst am Abzug der US-Truppen bis nächsten Dienstag festhalten. Nach einer Videoschalte der G7-Staats- und Regierungschefs erklärte er aber, er lasse alternative Zeitpläne erarbeiten. Bundeskanzlerin Merkel gibt heute Mittag im Bundestag eine Regierungserklärung zum Debakel beim bisherigen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ab. Anschließend erfolgt eine Aussprache, bei der sich auch der in der Kritik stehende Außenminister Maas äußern dürfte. Die Regierung steht in der Kritik, weil sie afghanische Ortshelfer und andere gefährdete Afghanen nicht rechtzeitig vor der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban ausgeflogen hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2021 08:00 Uhr