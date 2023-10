Biden gibt Palästinensern die Schuld am Raketeneinschlag in Krankenhaus

Tel Aviv: US-Präsident Biden ist am Mittag zu einem Solidaritätsbesuch in Israel gelandet. Kurz nach seiner Ankunft machte Biden erneut klar, sein Land werde engagiert an der Seite Israels stehen. Man werde dafür sorgen, dass Israel alles hat, was es für den Widerstand gegen die Hamas braucht, so der US-Präsident. Die verheerende Explosion im Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza ist nach Bidens Einschätzung nicht von einem israelischen Luftangriff ausgelöst worden. Es gebe jedoch viele Menschen, die sich nicht sicher seien. Bei dem Beschuss gestern Abend kamen nach UN-Angaben hunderte Menschen ums Leben. Auch Bundeskanzler Scholz ist heute im Nahen Osten unterwegs. Er traf sich am Vormittag mit seinem ägyptischen Amtskollegen al-Sisi. Dabei betonte Scholz, dass es Fortschritte bei den politischen Bemühungen um humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gebe. Er hoffe, dass bald Grenzübergänge für Hilfslieferungen geöffnet werden könnten. Die Menschen im Gazastreifen bräuchten Wasser, Nahrung und Medikamente, so der Kanzler.

