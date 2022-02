Biden gibt neue Sanktionen gegen Russland bekannt

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat angesichts der russischen Offensive in der Ukraine neue Strafmaßnahmen gegen Moskau bekannt gegeben. So sollen vier russische Banken sanktioniert werden, außerdem werden die Exporte auf dem High-Tech-Sektor nach Russland beschnitten. Das würde der russischen Volkswirtschaft mit der Zeit erheblichen Schaden zufügen, erklärte Biden. Gemeinsam mit den Partnern der G7-Staaten sei er sich einig, dass Russlands Möglichkeiten in Dollar, Yen und Pfund zu handeln eingeschränkt werden müssten. Damit würden auch die Möglichkeiten für Moskau unterbunden, sein Militär zu finanzieren. Auf die Frage nach Sanktionen gegen Präsident Putin persönlich antwortete Biden, der Plan liege auf dem Tisch, das sei kein Bluff. Biden verurteilte den russischen Angriff auf die Ukraine, letztlich werde aber Putin ein Geächteter auf der internationalen Bühne sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 21:00 Uhr