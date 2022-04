Biden gibt Bundes-Flächen für Öl- und Gasförderung frei

Ostermärsche: Demonstrationen für Frieden und Abrüstung

Berlin: In zahlreichen Städten haben Menschen mit Ostermärschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. In München zogen bis zu 1000 Menschen durch die Innenstadt. Auch in weiteren bayerischen Städten, etwa in Aschaffenburg und Würzburg, gingen Bürgerinnen und Bürger auf die Straße. Viele Teilnehmende forderten einen Stopp von Waffenlieferungen und protestierten gegen die Aufrüstung Deutschlands. Die Verantstaltungen verliefen ohne Zwischenfälle. Zuvor hatte es angesichts des russischen Angriffskriegs Kritik an der pazifistischen Botschaft der Ostermärsche gegeben. So forderte etwa Bundeswirtschaftsminister Habeck die Demonstrierenden auf, sich direkt gegen Putin zu wenden. Waffenlieferungen seien gerechtfertigt, weil sich die Ukraine in schwerer Not verteidigen müsse, so Habeck. Am Karsamstag finden traditionell die meisten Ostermärsche statt.

