Biden gewinnt Einschaltquoten-Duell gegen Trump

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden das Einschaltquoten-Duell gegen den republikanischen Amtsinhaber Trump gewonnen. Das meldet "CNN" und beruft sich auf vorläufige Daten von Marktforschern. Demnach sahen sich in neun Kabel- und Rundfunknetzen insgesamt rund 24,6 Millionen Menschen vergangene Woche die Parteitagsrede von Biden an. Bei Trump waren es jüngst 21,6 Millionen Zuschauer. Auch in Umfragen liegt Biden vorn.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 04:00 Uhr