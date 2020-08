Biden gewinnt Einschaltquoten-Duell gegen Trump

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden das Einschaltquoten-Duell gegen den republikanischen Amtsinhaber Trump gewonnen. Das meldet "CNN" und beruft sich auf vorläufige Daten von Marktforschern. Demnach sahen sich in neun Kabel- und Rundfunknetzen insgesamt rund 24,6 Millionen Menschen vergangene Woche die Parteitagsrede von Biden an. Bei Trump waren es jüngst 21,6 Millionen Zuschauer. Auch in Umfragen liegt Biden vor Trump. Die Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 01:00 Uhr