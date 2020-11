Biden geht auch in Pennsylvania in Führung

Razzien in Deutschland nach Anschlag in Wien

Wiesbaden: Im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag in Wien hat das Bundeskriminalamt in mehreren deutschen Städten Wohnungen und Geschäfte durchsucht. Wie das BKA bekanntgab, handelte es sich dabei um Wohn- und Geschäftsräume von vier nicht tatverdächtigen Personen in Osnabrück, Kassel sowie im Kreis Pinneberg. Es bestehe bislang kein Anfangsverdacht auf eine Tatbeteiligung, die vier Männer sollen jedoch Verbindungen zu dem Attentäter gehabt haben. Zwei der vier Personen hatten sich den Angaben zufolge mit ihm im Juli in Wien getroffen. Festnahmen hat es bei der heutigen Aktion nicht gegeben. In Wien hatte am Montagabend ein 20-jähriger Islamist auf Barbesucher und Restaurantangestellte geschossen und dabei vier Menschen getötet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 12:00 Uhr