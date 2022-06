Biden fordert Verbot von Sturmgewehren

Nachrichtenarchiv - 03.06.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat in einer emotionalen Fernsehansprache schärfere Waffengesetze in seinem Land gefordert. Als Beispiel nannte er ein Verbot von Sturmgewehren. Biden kritisierte die Republikaner als "skrupellos", die sich weigern, das Mindestalter für den Kauf halbautomatischer Waffen auf 21 Jahre heraufzusetzen. Wörtlich sagte der US-Präsident: "Wie viel Blutvergießen wollen wir noch hinnehmen?" In den USA haben Bewaffnete in den vergangenen zwei Wochen mehrere tödliche Angriffe verübt, darunter in einer Kirche, einer Schule und einer Klinik.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2022 05:00 Uhr