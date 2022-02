Biden fordert US-Bürger zum Verlassen der Ukraine auf

Nachrichtenarchiv - 11.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat amerikanische Bürger in der Ukraine aufgerufen, das Land sofort zu verlassen. In einem Interview mit dem US-Sender NBC sagte er mit Blick auf das russisch-belarussiche Militärmanöver nahe der ukrainischen Grenze, man habe es hier mit einer der größten Armeen der Welt zu tun. Die Dinge könnten schnell verrückt werden. Biden warnte Russlands Präsident Putin davor, US-Bürgern Schaden zuzufügen. Zugleich stellte er klar, dass US-Truppen unter keinen Umständen die Ukraine betreten würden, auch nicht zur Rettung von US-Bürgern im Falle einer russischen Invasion. Ein solcher Schritt würde einen Weltkrieg auslösen, so Biden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2022 09:00 Uhr