Biden fordert nach Schul-Massaker in Texas strengere Waffengesetze

Nachrichtenarchiv - 25.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat sich erschüttert über das Massaker an einer Grundschule in Texas geäußert. Er verlangte von den Republikanern, ihren Widerstand gegen ein strengeres Waffenrecht aufzugeben. Die Idee, dass ein 18-jähriger Junge in ein Waffengeschäft gehen und zwei Sturmgewehre kaufen könne, ist nach Bidens Worten einfach falsch. In Texas hatte ein 18-Jähriger an einer Grundschule das Feuer eröffnet. Nach Angaben der Behörden erschoss er 19 Schüler und zwei Erwachsene. Ein Grenzschutz-Beamter tötete den Schützen. Tatort war die Kleinstadt Uvalde zwischen San Antonio und der mexikanischen Grenze. Die Hintergründe sind noch völlig unklar, der Täter hatte in sozialen Netzwerken mit seinen Waffen geprahlt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2022 10:00 Uhr