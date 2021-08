Biden fordert Gouverneur Cuomo zum Rücktritt auf

Marieluise-Fleißer-Preis geht an Autorin Ines Geipel

Ingolstadt: Der Marieluise-Fleißer-Preis der Stadt Ingolstadt geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Ines Geipel. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Geipel, die 1960 in Dresden geboren wurde, studierte nach Abbruch ihrer Spitzensport-Karriere und zu ihrer Flucht aus der DDR Philosophie in Darmstadt. In ihren mehr als 20 literarischen Werken setzt sich die Autorin vor allem mit ihren prägenden Erfahrungen in der DDR auseinander. Seit 1981 verleiht die Stadt Ingolstadt den Literaturpreis alle zwei Jahre an deutschsprachige Autorinnen und Autoren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2021 20:00 Uhr