Biden fehlen nur noch wenige Stimmen zum Wahlsieg

Washington: Nach dem Sieg im US-Bundesstaat Michigan ist der demokratische Präsidentschaftsbewerber Biden kurz davor, die Mehrheit der Wahlleute zu gewinnen. So kommt er nach Zählung der Nachrichtenagentur AP auf 264 der 270 nötigen Wahlleutestimmen. Für sechs Bundesstaaten fehlen die Ergebnisse noch. Gewinnt Biden in einem von ihnen, könnte er aller Wahrscheinlichkeit nach die US-Präsidentschaftswahl für sich entscheiden. Währenddessen hat Amtsinhaber Trump bereits den Sieg in Staaten für sich beansprucht, in denen noch nicht alle Stimmzettel ausgewertet worden sind. In vier Staaten versucht sein Team, gerichtlich gegen die Auszählung vorzugehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.11.2020 02:00 Uhr