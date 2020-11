Biden fehlen nach Sieg in Michigan nur noch wenige Stimmen zum Wahlsieg

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Biden kann derzeit eine Mehrheit der Wahlleute für sich beanspruchen. Biden zeigte sich bereits siegesseicher und gab bekannt, bei einer möglichen Amtszeit dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten. Das Wahlkampfteam von US-Präsident Trump hat währenddessen angekündigt, auch in Georgia gerichtlich gegen die Auszählung vorzugehen. Wahlzettel, die nach 19 Uhr Ortszeit am Dienstag eingegangen sind, sollen nach seinem Willen nicht mehr gezählt werden. Auch in Pennsylvania und Michigan hat Trumps Team Klage eingereicht. Für Wisconsin fordert es eine Neuauszählung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.11.2020 04:00 Uhr