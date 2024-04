Biden erwartet iranischen Angriff auf Israel "eher früher als später"

Washington: US-Präsident Biden erwartet einen baldigen Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel. Ein Angriff stehe eher "früher als später" bevor, sagte Biden in Washington zu Reportern. Auf die Frage einer Journalistin, was seine Botschaft an den Iran sei, antwortete der Präsident wörtlich: "Lasst es." Zuvor hatten die USA angekündigt, ihre Militärpräsenz im Nahen Osten zu verstärken. Wegen der steigenden Spannungen hat das Auswärtige Amt alle Deutschen aufgefordert, den Iran zu verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.04.2024 01:00 Uhr