Biden erwartet baldigen iranischen Angriff auf Israel

Washington: US-Präsident Biden erwartet einen baldigen Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel. Ein Angriff stehe eher "früher als später" bevor, sagte Biden in Washington zu Reportern. Auf die Frage einer Journalistin, was seine Botschaft an den Iran sei, antwortete der Präsident wörtlich: "Lasst es." Unterdessen berichtet der Sender CNN, dass der Iran Angriffsvorbereitungen treffe. US-Geheimdienste hätten beobachtet, wie unter anderem Drohnen und rund 100 Marschflugkörper bereit gemacht worden seien. Dies könne darauf hindeuten, dass der Iran israelische Ziele von seinem eigenen Territorium aus angreifen wolle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.04.2024 04:00 Uhr