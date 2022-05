Biden erschüttert über mutmaßlich rassistische Morde von Buffalo

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Buffalo: Ein offensichtlich rassistisches Verbrechen erschüttert die Vereinigten Staaten. Nachdem gestern ein 18-jähriger Weißer in einem Supermarkt von Buffalo zehn Menschen erschossen hat, reagierte US-Präsident Biden entsetzt. Er rief seine Landsleute auf, die Spirale von Hass und Gewalt zu durchbrechen. Der Supermarkt liegt in einer mehrheitlich von schwarzen Familien bewohnten Gegend im US-Bundesstaat New York. Nach Angaben der Polizei kam der mutmaßliche Schütze mindestens einen Tag zuvor in die Gegend und kundschaftete sie aus. Für mehrere Minuten übertrag er gestern den Angriff live im Internet, bevor der Plattform-Betreiber dies stoppte. Die Polizei fand mittlerweile einen Internet-Eintrag des Schützen, in dem er rassistisches Gedankengut äußert. Kurz nach der Tat wurde der 18-Jährige wegen Mordes angeklagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 23:00 Uhr