Biden erneuert Einreisestopp für Bürger aus Schengen-Raum

Nachrichtenarchiv - 25.01.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Der neue US-Präsident Biden den Einreisestopp für Ausländer erneuert. Dieser gilt für Menschen, die im Schengen-Raum oder Südafrika leben, jedoch nicht für US-Amerikaner. Hintergrund der Maßnahme sind die Mutationen des Coronavirus. Bereits fest steht außerdem, dass die Einreise in die USA ab 26. Januar nur noch nach Vorlage eines aktuellen, negativen Corona-Tests, möglich ist. Laut WHO gab es in den Vereinigten Staaten bisher fast 25 Millionen Corona-Infektionen, mehr als 410.000 starben an oder mit dem Virus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.01.2021 04:00 Uhr