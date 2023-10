Biden empfängt Steinmeier im Weißen Haus

Washington: Bundespräsident Steinmeier wird heute im Weißen Haus von US-Präsident Biden empfangen. Der Besuch kommt überraschend: Steinmeier war bis gestern noch in Kap Verde und wollte von dort heute eigentlich weiter zu einem EU-Staatspräsidenten-Treffen in Portugal. Als offiziellen Anlass für die Einladung nach Washington nannte das Weiße Haus den Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Es wird erwartet, dass Biden und Steinmeier vor allem über die weitere militärische Unterstützung für die Ukraine sprechen werden. Der US-Kongress hatte am Wochenende einen Übergangshaushalt beschlossen, worin keine weiteren Ukraine-Hilfen vorgesehen sind. Deutschland und andere Nato-Partner sorgen sich, dass die US-Unterstützung für Kiew nachlassen könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 06:00 Uhr