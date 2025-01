Biden ehrt Papst mit höchster ziviler Auszeichnung der USA

Washington: Kurz vor seinem Abschied aus dem Amt hat US-Präsident Biden dem Papst noch eine besondere Ehre zukommen lassen. Franziskus erhalte die "Freiheitsmedaille mit Auszeichnung", teilte das Weiße Haus in Washington mit. Das ist der höchste zivile Orden der USA. Zur Begründung hieß es, Franziskus habe seine Mission, den Armen zu dienen, nie aufgegeben. Er sei "der Papst des Volkes". - Eigentlich hatte Biden an diesem Wochenende persönlich in Italien sein wollen. Für vorgestern wäre eine Audienz beim Papst geplant gewesen. Wegen der Waldbrände um Los Angeles hatte der scheidende US-Präsident die Reise aber abgesagt.

