Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden droht Russland mit harten Sanktionen, falls es sich nach den Scheinabstimmungen in der Ukraine Gebiete einverleibt. Biden bezeichnete die von Russland angesetzten Referenden als Farce und Vorwand für den Versuch, sich Teile der Ukraine gewaltsam anzueignen. Der US-Präsident sprach von einer eklatanten Verletzung des Völkerrechts einschließlich der UN-Charta. Die erzwungenen Abstimmungen laufen bis Dienstag in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk im Donbass in der Ostukraine sowie in den südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja. Sie gelten im Westen als Reaktion auf die militärischen Erfolge der Ukraine bei der Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2022 07:00 Uhr