Biden droht Russland bei Gebietsannexionen mit harten Sanktionen

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat Russland mit harten Sanktionen gedroht, für den Fall dass es nach den Scheinabstimmungen in der Ukraine Gebiete annektiert. Biden bezeichnete die von Russland angesetzten Referenden als Farce und Vorwand für den Versuch, sich Teile der Ukraine gewaltsam anzueignen. Die erzwungenen Abstimmungen laufen bis Dienstag. Für den Westen sind sie die Reaktion auf die militärischen Erfolge der Ukraine bei der Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete. Derweil war der russische Angriffskrieg wieder das bestimmende Thema in der Generaldebatte der Vereinten Nationen. EU-Ratspräsident Michel forderte in seiner Rede, Russland aus dem UN-Sicherheitsrat auszuschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2022 08:00 Uhr