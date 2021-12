Biden droht Putin mit Wirtschaftssanktionen

Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Regen oder Schnee, Tiefstwerte +2 bis -8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist trocken. In der Nacht zum Morgen hin im westlichen Franken und in Schwaben Schnee oder Regen, örtlich mit Glatteisgefahr; Tiefstwerte +2 bis -8 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen im Allgäu. In den kommenden Tagen bewölkt, gebietsweise Schnee oder Regen - morgen Vormittag auch gefrierender Regen möglich. Am Freitag kaum noch Niederschlag und ab und zu sonnig. Höchstwerte -2 bis +4 Grad, Tiefstwerte bis -8 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.12.2021 19:15 Uhr