Biden droht Israel bei Rafah-Offensive mit Einschränkungen bei Waffenlieferungen

Washington: Die USA drohen Israel damit, die Lieferung von Militärhilfen weiter einzuschränken, sollte es einen Großangriff auf Rafah geben. US-Präsident Biden sagte dem Fernsehsender CNN, falls das israelische Militär in dicht bevölkerte Teile der Stadt einmarschiere, werde das Konsequenzen haben. Für eine umfassende Invasion werde er nicht die Waffen liefern, so Biden. Verteidigungsminister Austin hatte zuvor bestätigt, dass man bereits eine Munitionslieferung an Israel gestoppt habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2024 02:00 Uhr