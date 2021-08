Biden droht Drahtziehern von Anschlägen in Kabul mit Vergeltung

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden will die Drahtzieher der Anschläge von Kabul mit einem Gegenschlag bestrafen. Er hat am späten Abend in einer Ansprache gesagt, man werde den Terroristen weder vergeben noch ihre Taten vergessen und sie zur Rechenschaft ziehen. Biden stellte klar, trotz der Anschläge gingen die Evakuierungen aus Afghanistan weiter. Er versprach, alle ausreisewilligen Amerikaner zu finden und rauszuholen. Bei zwei Anschlägen vor dem Kabuler Flughafen waren mindestens 73 Menschen getötet worden, darunter 13 US-Soldaten. Die Terrormiliz IS reklamiert die Taten für sich.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 03:00 Uhr