Biden darf laut Putin "nicht an der Macht bleiben" - Weißes Haus relativiert

Warschau: US-Präsident Biden hat der Ukraine weiteren militärischen und humanitären Beistand zugesichert. Man werde Hilfe überall dort stellen, wo sie gebraucht werde, sagte Biden bei einem Besuch im benachbarten Polen. Seine Botschaft an das Volk der Ukraine laute: „Wir stehen an Eurer Seite“. Biden wandte sich von Warschau aus auch an die Menschen in Russland und erklärte, sie seien nicht der Feind. Präsident Putin habe sein Volk vom Rest der Welt abgeschnitten. Er bezeichnete Putin als Diktator, der nicht an der Macht bleiben dürfe. Zu dieser Passage erklärte das Weiße Haus, sie sei nicht als Aufforderung zu verstehen, Putin aus dem Amt zu entfernen oder in Moskau einen Regimewechsel herbeizuführen. Vielmehr habe Biden sagen wollen, dass es Putin nicht erlaubt werden dürfe, Macht über seine Nachbarn oder seine Region auszuüben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2022 22:00 Uhr