Biden bittet US-Kongress um 75 Milliarden Dollar für Israel und die Ukraine

Washington: US-Präsident Biden hat den Kongress um mehr als 75 Milliarden Dollar zur Unterstützung Israels und der Ukraine gebeten. Das Weiße Haus legte einen Antrag vor, in dem gut 61 Milliarden Dollar für die Ukraine vorgesehen sind und gut 14 Milliarden Dollar für Israel. Weitere Milliardenbeträge will Biden etwa für den Schutz der Grenzen und den Kampf gegen die Droge Fentanyl. In einer Ansprache hatte Biden die Bürger zuvor gebeten, in ihrer Unterstützung Israels und der Ukraine nicht nachzulassen. Die USA könnten und würden nicht zulassen, dass Terroristen wie die Hamas oder Tyrannen wie Putin gewinnen würden. Amerikanische Führung sei das, was die Welt zusammenhalte. Wegen eines internen Machtkampfs der Republikaner ist der US-Kongress derzeit allerdings gelähmt. Ob und wann er Bidens Antrag zustimmt, ist daher ungewiss.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 18:15 Uhr