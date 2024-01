Biden bittet Israel um Teilrückzug aus Gaza

Tel Aviv: Die US-Regierung will Israel von einem Teilrückzug aus dem Gaza-Streifen überzeugen. Präsident Biden erklärte bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat South Carolina, er setze sich in vertraulichen Gesprächen mit der israelischen Regierung dafür ein, dass diese einen großen Teil ihrer Soldaten abzieht. Zuletzt hatte Biden Israel immer wieder aufgefordert, zivile Opfer in dem Küstenstreifen zu vermeiden. Israels Armee meldete heute, dass sie einen Hisbollah-Kommandeur im Libanon und ein ranghohes Hamas-Mitglied in Syrien getötet habe. Letzterer sei für einen Raketenbeschuss Israels aus Syrien verantwortlich gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2024 21:45 Uhr