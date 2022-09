Biden bezeichnet Trump als Bedrohung der Demokratie

Streik der Lufthansa-Piloten hat begonnen

Frankfurt am Main: Im Kampf um eine höhere Entlohnung haben die Lufthansa-Piloten mit ihrem angekündigten Streik begonnen. Die Abflugtafel des Münchner Flughafens zeigte am Morgen viele abgesagte Verbindungen, etwa nach Berlin, Barcelona oder Paris. Insgesamt hat die Lufthansa für heute 800 Flüge gestrichen - die meisten davon in Frankfurt, aber auch viele am zweiten Drehkreuz der Fluggesellschaft in München. Frachtflüge werden ebenfalls bestreikt. Die Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit" will mit dem Arbeitskampf 5,5 Prozent mehr Gehalt erzwingen. Zudem verlangt sie für die Piloten ab 2023 einen automatischen Inflationsausgleich. Die Lufthansa bezeichnet das als inakzeptabel. Vor gut einem Monat hatte das Bodenpersonal der Airline den Flugbetrieb bestreikt - und so einen überdurchschnittlichen Tarifabschluss erzielt.

