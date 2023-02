Biden bezeichnet Klimakrise als existenzielle Bedrohung

Kurzmeldung ein/ausklappen Microsoft rüstet Websuche mit Künstlicher Intelligenz aus

Redmond: Der US-Softwarekonzern Microsoft will mit einer Neuauflage seiner Suchmaschine Bing den Marktführer Google angreifen. Wie das Unternehmen mitteilte, werde eine noch leistungsfähigere Variante der Künstlichen Intelligenz "ChatGPT" in Bing integriert. Die Technologie werde helfen, Suchanfragen zu verfeinern, relevantere und aktuellere Ergebnisse zu liefern und auch das Einkaufen zu erleichtern. Bing liegt beim Suchmarktanteil weit hinter Google. Für das vierte Quartal des vergangenen Jahres verzeichnete der Google-Mutterkonzern Alphabet gut 42 Milliarden Dollar an Einnahmen für die Suchmaschine, während Microsoft lediglich etwas über drei Milliarden Dollar in dieser Sparte verbuchte. Bereits vergangene Woche hatte Microsoft angekündigt, ChatGPT künftig in seiner Plattform Teams zu nutzen.

