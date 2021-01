Biden bezeichnet Kapitol-Stürmer als nationale Terroristen

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der gewählte US-Präsident Biden hat die gestrigen Ausschreitungen am US-Kapitol als einen der dunkelsten Tage der Nation bezeichnet. In einer Fernsehansprache sagte Biden am Abend, die Vorfälle seien ein nie da gewesener Ansturm auf die Seele der Demokratie gewesen. Die Teilnehmer seien keine Demonstranten gewesen, sondern nationale Terroristen. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, forderte die sofortige Absetzung von Trump. Der Mann sei gefährlich und dürfe nicht länger im Amt bleiben. Ähnlich äußerte sich der Anführer der Demokraten im US-Senat, Schumer. Beide fordeten Vizepräsident Pence auf, die Absetzung Trumps durch sein eigenes Kabinett wegen Amtsunfähigkeit zu veranlassen. Wie mehrere US-Medien berichten, haben ranghohe Mitglieder der US-Regierung bereits über eine mögliche Absetzung Trumps beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.01.2021 20:45 Uhr