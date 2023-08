Biden besucht nach Feuerkatastrophe die Insel Maui

Honolulu: Nach den verheerenden Bränden auf Maui im US-Bundesstaat Hawaii mit weit mehr als hundert Toten hat US-Präsident Joe Biden das Katastrophengebiet besucht. Bei seiner Ankunft am Montag (Ortszeit) wurden der Präsident und First Lady Jill Biden unter anderem von Josh Green, dem Gouverneur von Hawaii, begrüßt. Der Präsident flog in einem Helikopter über das Katastrophengebiet, um sich aus der Luft ein Bild von der Zerstörung zu machen. Die Zahl der Toten nach den Bränden auf der Insel liegt aktuell bei 114.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2023 03:00 Uhr