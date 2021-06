Biden berät mit EU-Spitze über neue Einigkeit der transatlantischen Beziehungen

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: US-Präsident Biden kommt heute zu einem Spitzengespräch mit der Führung der Europäischen Union zusammen. Am Mittag trifft er sich mit EU-Ratspräsident Michel und Kommissionschefin von der Leyen. Ziel des Gesprächs ist es, nach den Konflikten mit Bidens Vorgänger Trump neue Einigkeit unter anderem bei Themen wie Klimaschutz und dem Kampf gegen die Corona-Pandemie zu erzielen. Bereits gestern hatte Biden in Brüssel seinen ersten Nato-Gipfel besucht. Am Nachmittag reist der US-Präsident dann weiter nach Genf. Dort will er sich mit Kreml-Chef Putin treffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 06:00 Uhr