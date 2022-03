Biden bekräftigt in Warschau erneut Entschlossenheit im NATO-Bündnisfall

Nachrichtenarchiv - 26.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: US-Präsident Biden hat bei seinem Besuch in Polen erneut die Entschlossenheit seines Landes im NATO-Bündnisfall betont. Bei einem Treffen mit dem polnischen Staatschef Duda sagte er, Artikel 5 des Nato-Vertrages über den Bündnisfall sei für die USA eine heilige Verpflichtung. Polen wiederum will nach Worten Dudas bei seinem geplanten Einstieg in die Atomkraft eng mit den USA zusammenarbeiten. Der polnische Präsident sagte, er glaube, dass dieses Programm zusammen unter der Schirmherrschaft des Weißen Hauses, in naher Zukunft umgesetzt werden könne. Polen brauche US-Kernkraftwerke, um den Klimaschutz umzusetzen und sich eine moderne Energieversorgung zu sichern, so Duda weiter. Polen hat bislang keine Atomkraftwerke. Spätestens im Jahr 2026 soll mit dem Bau des ersten Reaktorblocks begonnen werden, der 2033 ans Netz gehen soll, heißt es in einem polnischen Strategiepapier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2022 16:00 Uhr