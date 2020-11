Biden bei langsamer Zählung in vier US-Staaten vorne

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach der US-Präsidentschaftswahl vom vergangenen Dienstag zieht sich deren Auszählung weiter in die Länge. In vier von fünf noch offenen Bundesstaaten hat derzeit der demokratische Herausforderer Biden die Nase vorn, im fünften der republikanische Amtsinhaber Trump. Der Vorsprung beträgt teilweise aber nur wenige tausend Stimmen. Würde Biden nur in einem weiteren Bundesstaat der Sieg zugesprochen, käme er auf die nötigen 270 Wahlmännerstimmen oder mehr. Allerdings hat Georgia wegen des knappen Ergebnisses bereits angekündigt, die Auszählung zu wiederholen. In Pennsylvania ist das vorgeschrieben, wenn der Unterschied zwischen Biden und Trump weniger als einen halben Prozentpunkt beträgt. Aktuell sind es 0,3 Prozentpunkte. Darüber hinaus geht das Trump-Lager weiter juristisch gegen die Auszählung vor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 04:00 Uhr