Biden bei langsamer Zählung in vier US-Staaten vorne

Washington: Im Rennen um das Weiße Haus scheint ein Sieg des US-Demokraten Biden immer näher zu rücken. Biden hat seinen Vorsprung in Pennsylvania weiter ausbauen können und liegt auch in anderen Bundesstaaten vor dem amtierenden Präsidenten Trump, wenn auch nur knapp. Während der Präsident erneut von Wahlbetrug sprach, wies eine offizielle Stelle dies nun zurück. Die US-Behörde, die für die Sicherheit der Wahl zuständig ist, erklärte, Betrug mit gefälschten Stimmzetteln sei extrem schwierig. Bis es ein offizielles Gesamtergebnis gibt, könnte es noch dauern. So wird in Georgia die Auszählung wegen des knappen Ergebnisses voraussichtlich wiederholt. Und die Wahlleitung in Philadelphia erklärte, dass sich die endgültige Auszählung in der Millionenstadt im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania noch Tage hinziehen könnte.

