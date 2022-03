Biden bei Gipfeln der Nato, der G7-Staaten und der EU in Brüssel

Selenskyj ruft zu weltweiten Protesten gegen Russland auf

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat für heute zu weltweiten Protesten gegen die russische Invasion in seinem Land aufgerufen. In einer Videobotschaft forderte er dazu auf, mit ukrainischen Symbolen auf die Straße zu gehen, um die Ukraine und die Freiheit zu verteidigen. Heute ist der russische Einmarsch in die Ukraine genau einen Monat her. Seitdem sind hunderte Zivilisten getötet worden und Millionen Menschen aus ihrer Heimat geflohen. Westliche Staaten werfen den russischen Truppen Kriegsverbrechen vor. - Derweil sind im Laufe des gestrigen Tages mehrere Tausend Menschen aus umkämpften Städten evakuiert worden. Ein Großteil davon, fast 3.000 Zivilisten, konnte nach ukrainischen Angaben die Hafenstadt Mariupol mit privaten Transportmitteln verlassen. Laut Vizeregierungschefin Wereschtschuk funktionierten sieben von neun geplanten Fluchtkorridoren. Bei zwei Fluchtwegen seien Autobusse von russischen Einheiten an Kontrollpunkten aufgehalten worden. Von russischer Seite hieß es dagegen, rund 8.500 Bewohner Mariupols seien ohne Beteiligung der Kiewer Führung evakuiert worden. Beide Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

