Biden beendet Überraschungsbesuch in Kiew

Nachrichtenarchiv - 20.02.2023 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: US-Präsident Biden hat seinen Überraschungsbesuch in der Ukraine beendet und ist nach Polen weitergereist. Zuvor hatte er Kiew weitere Waffenlieferungen im Wert von einer halben Milliarde Dollar versprochen. Bei einem Treffen mit seinem Kollegen Selenskyj sagte Biden, der russische Präsident Putin habe geglaubt, die Ukraine sei schwach und der Westen gespalten. Wörtlich fügte der US-Präsident hinzu: "Er hat sich schlicht geirrt." Putins Eroberungskrieg scheitere. Es war der erste Besuch Bidens in der Ukraine. Selenskyj sprach von einem äußerst wichtigen Zeichen der Unterstützung. Am Freitag jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine zum ersten Mal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2023 19:00 Uhr