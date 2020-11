Biden baut Vorsprung vor Trump aus

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Bei der US-Präsidentschaftswahl liegt der demokratische Herausforderer Biden inzwischen deutlich, aber nicht uneinholbar vor dem republikanischen Amtsinhaber Trump. Laut dem Fernsehsender CNN kommt Biden derzeit auf 253 Wahlmännerstimmen, Trump auf 213. Für den Sieg sind 270 Stimmen nötig. Dazu fehlen dem Demokraten noch Siege in zwei Bundesstaaten. Arizona und Georgia stellen zusammen 27 Wahlmänner, könnten also entscheidend sein. Hier werden die Ergebnisse in Kürze erwartet. Einer der noch ausstehenden Staaten, Nevada, allerdings will erst am Abend deutscher Zeit wieder Informationen zum Stand der Auszählung bekanntgeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2020 06:00 Uhr