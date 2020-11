Biden baut Vorsprung auf Trump aus

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Bei der US-Präsidentschaftswahl schwinden die Sieg-Chancen vom Amtsinhaber Trump. Er kommt nach Berechnungen des Senders CNN derzeit auf 213 Wahlmännerstimmen, sein Herausforderer Biden auf 253. Der Demokrat konnte nach Winsconsin auch den Bundestaat Michigan für sich entscheiden. Nun fehlen ihm noch 17 Stimmen zum Sieg. In den nächsten Stunden werden Ergebnisse aus Arizona und Georgia erwartet. Während Biden sich in einer Rede siegessicher zeigte, versucht das Trump-Lager, gerichtlich gegen die Auszählung in mehreren Staaten vorzugehen. Sein Team will Klagen in Michigan, Pensylvania und Georgia einreichen und eine Neuauszählung in Wisconsin beantragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2020 08:00 Uhr