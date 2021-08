Biden: Afghanen müssen selbst gegen die Taliban kämpfen

Söder bringt weitere Verschärfungen für Ungeimpfte ins Gespräch

Berlin: Bayerns Ministerpräsident Söder gehen die Corona-Beschlüsse der gestrigen Ministerpräsidenten-Konferenz nicht weit genug. Söder sprach in den ARD-Tagesthemen von einem "Ergebnis auf Sicht". Er rechnet damit, dass künftig nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Einrichtungen gewährt werden könnten. "Auf Dauer werden wir uns von der 3G-Strategie zu einer 2G-Strategie entwickeln", so Söder. Kritik an den Beschlüssen kommt vom bayerischen Hotel- und Gaststättenverband: Landesgeschäftsführer Geppert sagte, man hätte sich mehr Selbstverantwortung und weniger Verbote gewünscht. Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft sprach von einer "Impflicht durch die Hintertür." Der Hausärzteverband kritisiert wiederum die anhaltende Ausrichtung am Inzidenzwert. Auch die Opposition zeigt sich unzufrieden: FDP-Chef Linder sprach von "Daumenschrauben". Nach den Beschlüssen wächst der Druck auf Ungeimpfte: Wenn die Inzidenz über 35 steigt, dürfen sie etwa ins Restaurant, zum Frisör oder zum Verwandtenbesuch ins Pflegeheim nur noch mit einem negativen Test - den sie ab Oktober selber zahlen müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2021 07:00 Uhr