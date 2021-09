Biden äußert Empörung über Grenz-Reiterei

Nachrichtenarchiv - 25.09.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat den Einsatz berittener Grenzschützer gegen Migranten in der Grenzstadt Del Rio in scharfen Worten kritisiert. Die Bilder davon seien schrecklich, so Biden, und wörtlich: "Ich verspreche Ihnen, diese Leute werden büßen!" Die Aufnahmen vom Vorgehen der Zollbeamten in Texas hatten die US-Regierung in Bedrängnis gebracht. Sie zeigten, wie Migranten zusammengetrieben wurden; wie ein Polizist einen Flüchtling am T-Shirt packt; und wie vom Pferd aus drohend die Zügel geschwungen werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.09.2021 05:00 Uhr