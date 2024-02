Biathlon-WM: Deutsche verpassen Medaille in Staffel-Rennen

Nove Mesto: Bei der Biathlon-WM in Tschechien haben Vanessa Voigt und Justus Strelow die erhoffte Medaille in der Single-Mixed-Staffel verpasst. Das deutsche Duo musste sich mit Platz sechs zufriedengeben. Nach vier Nachladern hatten Voigt und Strelow am Ende mehr als eine Minute Rückstand auf den neuen Weltmeister Frankreich. Die Plätze zwei und drei gingen an die Teams aus Italien und Norwegen.

