Biathlon-Staffeln sollen trotz starkem Wind stattfinden

Nachrichtenarchiv - 18.02.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Zum Auftakt des 21. Spieltages der Fußball-Bundesliga hat sich der FC Augsburg am Abend mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim durchgesetzt. Das Sieg-Tor erzielte Jensen erst in der 88. Minute. Paderborn feierte in Liga 2 einen 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern, Braunschweig unterlag Kiel mit 2:3. In Oberhof finden heute die Staffel-Rennen bei der Biathlon-WM statt. Trotz starkem Wind haben Organisatoren und Verband sich am Morgen entschieden, die Wettkämpfe auszutragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2023 09:00 Uhr